Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Гвардии рядовой Руслан Исхаков во время штурма опорника ВСУ заметил, что двое боевиков пытаются скрыться. Руслан взял неонацистов в плен. Во время допроса он получил ценные сведения о расположении сил противника и вооружении. Благодаря умелым действиям Исхакова наши штурмовики смогли удержать занятый рубеж.

Гвардии ефрейтор Михаил Ознобишин, действуя в составе экипажа танка, под плотным обстрелом со стороны неприятеля уничтожил два опорных пункта и пулеметный расчет неонацистов. Это позволило нашим мотострелкам занять вражеские позиции и выполнить задачу.