60-летняя Ирина Безрукова в элегантном платье с разрезом до бедра произвела фурор

Ирина Безрукова не перестает радовать поклонников фотографиями, публикуя снимки на своей страничке в соцсети. Актриса, которой в апреле исполнилось 60 лет, выглядит сногсшибательно. В этот раз Безрукова решила продемонстрировать новое платье.

Отметим, что Безрукова активно ведет свой блог. В нем звезда сцены делится различными мыслями, рассказывает о жизни и работе, вспоминает рано ушедшего сына. Поклонники всегда комментируют посты Ирины, стараются ее поддержать.

Но снимок, который Безрукова выставила накануне, многих ошеломил. Такой красивой артистка не была даже в молодости. Актриса предстала в черном платье с длинными рукавами и пикантным разрезом до самого верха бедра. Элегантный образ она дополнила высокими туфлями с острым носом, браслетами и изящными серьгами. Волосы Безрукова собрала в аккуратный пучок, и лишь изящная прядь обрамляла лицо, придавая романтичности.

"Черный — однозначно мой цвет… Для меня это цвет элегантности, цвет Франции. Черный — это то самое маленькое платье, которое выручит в любой ситуации. Беспроигрышный вариант, уже давно ставший стилем", — написала актриса под фотографией.

Подписчики Безруковой пришли от увиденного в восторг. В комментариях они восхитились чувством стиля артистки. "Это просто фурор! Очень красиво"; "Вот это да! Вот это женщина"; "Ирина, какая же вы красивая, утонченная"; "Глаз не отвести, великолепная, роскошная!" — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.