Зеленский отверг предложение Лукашенко украинцам

Доброта президента Беларуси Украине не нужна. Александр Лукашенко стал очень разговорчивым, заявил на брифинге украинский лидер Владимир Зеленский.

Как напоминает Telegram-канал "Политика Страны", накануне президент Беларуси пригласил украинцев переезжать в Беларусь. Лукашенко пообещал семьям, детям обеспечить такое же качество образования и здравоохранения, как белорусам.

Зеленский ранее назвал президентов Беларуси и России стариками. Лукашенко отреагировал на этот выпад, назвав слова главы киевского режима полной чепухой.