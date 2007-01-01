Заманили на виллу, убили, а тела закопали в пустыне: появились подробности расправы над криптомошенником Романом Новаком и его женой

В Эмиратах жестоко убиты Роман Новак и его жена Анна. Они пропали около месяца назад, и лишь 7 ноября стало известно, что супругов нет в живых.

Правоохранители обнаружили предполагаемых убийц и выяснили детали расправы. "2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала", — сообщил Следственный комитет России.

В свою очередь МВД поясняет, что преступники планировали завладеть деньгами, которые якобы хранил Роман на своем криптокошельке. Для этого супругов похитили и удерживали на вилле.

"Сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару", — заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Но, выяснив, что денег у Новака нет, с ним и его женой расправились. Тела закопали в пустыне неподалеку от Дубая.

Предполагаемых убийц и их сообщников уже задержали. Главным подозреваемым называют Константина Шахта, который до 2007 года работал полицейским. Свою вину мужчина отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.