ПВО сбила шесть украинских дронов за три часа 7 ноября

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. Дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппарата в период с 14:00 мск до 17:00 мск, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Курской области сбито три беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских дрона уничтожено над Белгородской областью, еще один беспилотник – над Брянской областью.

Утром 7 ноября также сообщалось об атаке дронов ВСУ. С 9:00 мск до 14:00 мск ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Курской и Брянской областями.