Меган Маркл пригрозила принцу Уильяму: если посмеет тронуть ее титул, очень сильно пожалеет

После лишения принца Эндрю всех титулов поползли слухи, что подобная участь ждет и Меган Маркл с Гарри. Данный при рождении титул принца у сына Карла III не отнимут, а вот о статусе герцогов придется забыть.

Меган была в панике после таких новостей. Американка построила успешный бизнес, не как актриса, а именно в качестве герцогини Сассекской. Маркл очень гордится своим статусом и делает на нем огромные деньги. Поэтому не готова терять титул, полученный после свадьбы с внуком Елизаветы II.

По данным инсайдеров, в ближайшее время Меган нечего опасаться. Карл III не даст в обиду младшего сына и невестку. Но все изменится, когда трон займет Уильям. Якобы он уже объявил, что начнет войну с членами семьи, которые используют монархию в коммерческих целях. Будущий король считает низостью подобное поведение.

"Меган очень обеспокоена тем, что однажды Уильям сможет использовать свое положение, чтобы лишить ее титула. Она говорила друзьям: "Никто не заберет мою "герцогиню". Для нее это гораздо больше, чем титул. Вся ее жизнь теперь — это Сассекские. Потеря титула будет для нее полным крахом", — отметил инсайдер RadarOnline.

Другой знакомый с ситуацией информатор газеты уверяет, что Маркл будет до последнего биться за статус. Якобы она уже пригрозила Уильяму, мол, тронешь мой титул, закачу такой скандал во всех СМИ, какого и во времена Дианы не видели.

"Меган понимает ставки, и она готова бороться в суде, если дело дойдет до этого. Она уже ищет серьезных адвокатов. Если Маркл почувствует, что ее загнали в угол, она будет использовать все: суды, средства массовой информации, чего бы ей это ни стоило. Эти титулы — основа ее жизни. Она и Гарри будут упорно бороться, чтобы удержать их", — уверяет инсайдер.