Премьер Венгрии и президент США встретились в Белом доме

Премьер-министр Виктор Орбан – великий лидер. Такую оценку главе венгерского правительства дал президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме.

Орбан заявил, что поставки нефти и газа из России имеют жизненно важное значение для Венгрии. Премьер Венгрии приехал к американскому лидеру в Белый дом, визит транслирует на YouTube журнал Forbes.

Журналисты спросили Дональда Трампа, нужно ли Соединеным Штатам позволить Венгрии закупать российскую нефть. В ответ Трамп и назвал главу венгерского правительства "великим лидером". Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Вашингтон и Будапешт вскоре подпишут важное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.