Соседов в пух и прах разнес 71-летнего Юрия Лозу: "Никому не нужен, пережиток прошлого!"

Сергей Соседов нещадно критикует российских знаменитостей. На едкие замечания журналиста уже пожаловались певица Слава, Анна Семенович и Люся Чеботина и Анна Asti.

Историк музыки считает, что у этих артисток нет достойных композиций и выдающихся вокальных данных. Сергей советует им попробовать свои силы в чем-то другом.

Внезапно в антирейтинг Соседова попал и певец Юрий Лоза. Музыкальный критик считает, что артист к старости растратил свой талант. Мол, после хита "Плот", он не смог создать ни одной успешной композиции.

Более того, историк музыки подчеркнул, что у Лозы нет права критиковать молодых исполнителей, обвиняя их в отсутствии таланта, потому что сам он уже ни на что не годится.

"Сам Лоза ни одного нового хита не создал, поэтому не ему говорить о молодых певцах, не ему критиковать их. Вместо этого лучше бы создал новую песню. Но я даже не знаю, кому его творчество нужно. Наверное, оно не нужно никому. Более того, я даже забыл, когда в последний раз видел Лозу на сцене", — заявил Соседов.

По словам Сергея, Юрий Эдуардович неправильно использовал свой потенциал, не работал с аудиторий и теперь у него нет поклонников, которые ходили бы на концерты артиста. Соседов уверен, что даже если Лоза захочет вернуться на сцену, он не сможет.

"Лоза — это, как говорит молодежь, тумач! Вот тумач сейчас никому не нужен, пережиток прошлого", — заключил критик в беседе с ОСН.

Между тем, сам исполнитель хита "Девочка в баре" не так давно рассказывал, что все еще выступает и даже гастролирует по стране. Он поет в барах за скромный гонорар, но бывают и очень хорошие заказы на корпоративы. Лоза уверял, что ему не так важно, где именно выступать: на роскошных застольях или бард-фестивалях. Главное, чтобы слушатели давали позитивный отклик.