Трамп обсудил с Орбаном организацию переговоров в Будапеште

Президент США Дональд Трамп признал, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможность проведения российско-американской встречи в Будапеште. Об этом заявил американский лидер листов на встрече с главой венгерского правительства в Белом доме.

Трамп пообещал рассказать о подготовке переговоров с президентом России Владимиром Путиным позже. Глава Белого дома отметил, что Орбан очень хорошо знает и понимает российского лидера.

Трамп обратился к Орбану с вопросом: считает ли он, что Украина не может победить в войне? Венгерский премьер ответил, что чудеса порой случаются. Ранее в кремле заявили, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа, передает ТАСС.