Трамп после переговоров с Орбаном заговорил о встрече с Путиным

Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Выступая перед журналистами по итогам переговоров, американский президент заявил, что разделяет мнение о возможности завершения украинского конфликта "в не слишком отдаленном будущем".

Задали Трампу и вопрос о возможной встречей с Путиным. По словам президента США, "такой шанс всегда есть".

"Я бы хотел, чтобы встреча с Путиным прошла в Венгрии, в Будапеште. Эта встреча, оказалось... Я не хотел её проводить, потому что не думал, что там произойдёт что-то значимое. Но если она у нас будет, я хотел бы провести её в Будапеште. Да, будет хорошо", - сказал Дональд Трамп.

Говоря о перспективе украинского урегулирования, американский лидер заявил, что конфликт не должен был начаться, а Украина уже потеряла значительную частью территории и людей.

"Я унаследовал этот хаос и мы его решаем, вместе с восемью войнами, которые мы уже закончили", - подчеркнул Трамп.