Боеспособные войска у Украины скоро закончатся. Обвал фронта ВСУ является вопросом времени, заявил на своем YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По словам американского военного, в какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. По словам Дэвиса, это может случиться через год или через месяц, но это неизбежно произойдет.

Эксперт сравнил нежелание Киева признавать реальную ситуацию в зоне специальной военной операции с рискованной игрой, в которой ему не одержать победы. Ранее бывший сотрудник разведки США предположил, что после поражения ВСУ Владимир Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.