Май Абрикосов: "Солнце до сих пор любит меня и не может простить, что я ушел к Алене Водонаевой"

Ольга "Солнце" Николаева дала большое интервью, в котором вспомнила времена "Дома-2". Звезда реалити призналась, что уже много лет не общается с Маем Абрикосовым (настоящее имя Роман Тертишный), с которым строила любовь под телекамерами.

Дело в том, что Ольгу возмутило, когда Май грубо высказался о проекте и его участниках. Якобы Абрикосов прошелся и по Николаевой, что очень сильно ее задело. Солнце решила, что такому человеку не место в ее жизни.

"Кстати, сейчас Май настаивает на том, чтобы его называли Романом Тертишным. Но мне удобно называть его Маем. Мы не поддерживаем с ним связь. Он слишком много написал про „Дом-2“, про участников, про продюсеров, про тех, кто на слуху сейчас, про меня, в частности. Писал грязь, неправду", — заявила Ольга в в интервью на канале "КИПНИС".

Солнце не исключает, что Абрикосов мог таким образом просто зарабатывать. "Я подозреваю, что в какой-то момент у него не было денег, и это был способ заработать — продать какую-то сплетню, новость", — отметила бывшая участница реалити.

Тертишный, увидев интервью экс-возлюбленной, был удивлен, что спустя столько лет она вообще вспоминает о нем. "Солнце до сих пор любит меня, забыть не может. Все уши прожужжала журналистам про Мая Абрикосова", — посмеялся Май в своем Telegram-канале.

Роман обратился к Ольге, отметив, что сейчас она поступает ничуть не лучшее, распуская слухи. Абрикосов пошутил, мол, это в девушке говорит обида, ведь когда-то он предпочел не ее, а роскошную Алену Водонаеву.

"Солнышко, становись популярнее, чтобы сплетни о тебе покупали дороже. Я дорогой автор. И хватит уже на меня обижаться за то, что я ушел к Алене. Сердцу не прикажешь, понравилась мне красавица Аленка. Почти двадцать пять лет прошло, учись прощать, котенок, глаз с меня не сводишь, читаешь все мои посты, статьи. Слегка навязчивое внимание от бывшей девушки мне приятно, конечно, но я несвободный человек, не буду обнадеживать", — написал Май.