Лукашенко снова наломал дров

Президент Беларуси взял в руки топор. Александр Лукашенко принял участие в чемпионате республики по колке дров, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Камера запечатлела одетого в камуфляж президента Беларуси, рубящего поленья. Как пишут журналисты, Лукашенко отработал двое суток в командировке на участке украинской границы, после чего два часа рубил дрова.

Лукашенко ранее призвал жителей Беларуси настроиться на хорошую работу. Белорусский президент добавил, что главное — соблюдение дисциплины. Он попросил белорусов дать молоко и мясо, пообещав взамен решить военные вопросы.