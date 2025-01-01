Военные потери ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1,7 миллиона человек, пишет Military Watch Magazine. Уточняется, что число было зафиксировано еще в августе 2025 года.

Авторы отмечают, что высокие показатели связаны со стремлением украинского командования бросить в бой неподготовленных бойцов. Зачастую на их обучение тратится всего два дня. В результате потери среди мобилизованных достигали 80-90%, а средняя продолжительность жизни военнослужащего ВСУ на передовой составляет всего четыре часа.

Как рассказали пленные украинские военные, российские войска в окруженном Красноармейске уничтожают целые роты ВСУ. Украинские потери на отдельных позициях достигали сотни человек.