Ни один представитель США не поедет на саммит G20 в ЮАР, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один представитель от Вашингтона не поедет на саммит G20, который пройдет в ноябре в ЮАР. Об этом 8 ноября он написал в своей социальной сети Truth Social. Причиной тому стали якобы нарушения прав человека в стране, где будет проводиться встреча.

"Ни один представитель правительства США не приедет на саммит, пока продолжаются нарушения прав человека", — написал Трамп.

Американский лидер ранее говорил, что ЮАР больше не место в "Двадцатке" из-за якобы "коммунистической тирании" в стране. При этом он сообщил, что с "нетерпением" ждет приема "Большой двадцатки" в Майами, штат Флорида, США в следующем году.

Россию на саммите представит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В состав делегации также вошли начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.