Трамп освободил от санкций российские нефть и газ в Венгрии

Поставки российских энергоносителей в Венгрию по "Турецкому потоку" и нефтепроводу "Дружба" будут полностью освобождены от американских санкций. Об этом договорились на встрече в Белом доме Дональд Трамп и Виктор Орбан.

Президент США и венгерский премьер также сообщили, что Вашингтон снимает ограничения, которые действовали в отношении строительства атомной электростанции "Пакш-2", эти работы в Венгрии ведут российские специалисты.

Темы энергетики, экономического сотрудничества и отношений с Москвой стали главными на переговорах лидеров. Вопрос о будапештском саммите Россия-США с повестки не снят. Трамп и Орбан выразили готовность вместе содействовать мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на противостояние европейской партии войны, сообщает "ТВ Центр".

"Мы ведём переговоры о встрече с Путиным, но сообщим об этом позже. Если у нас получится, я хотел бы провести её в Будапеште. Виктор Орбан понимает Путина, хорошо его знает. Он полагает, что мы положим конец этой войне в недалёком будущем", - сказал Трамп после переговоров с венгерским премьер-министром.