Циклон засыпал снегом столицу Бурятии: город встал в пробках

Больше месячной нормы осадков за сутки принёс мощный снежный циклон в Бурятию. В Улан-Удэ за считанные часы выросли пятнадцатисантиметровые сугробы.

Город ещё накануне встал в девятибалльных пробках, вдвое увеличилось число ДТП. С перебоями работал общественный транспорт. Для уборки снега на улицы вышли десятки единиц техники.

Особое внимание уделялось подсыпке песка на подъёмах, спусках, поворотах и пешеходных переходах. Коммунальщики продолжают работать в авральном режиме для скорейшей ликвидации удара стихии. По последней информации, расчищено 40 километров дорог, сообщает "ТВ Центр".