В Приморье выхаживают оставшихся без мамы амурских лесных котят

Научиться самостоятельно охотиться и обходиться без помощи человека - такие жизненно важные задачи на зиму стоят пред семьёй амурских лесных котят. Оставшихся без мамы малышей нашли в Приморье местные жители. Специалисты не дали им погибнуть. Уже весной юные хищники должны отправиться домой - в тайгу.

Маленькие хищники совсем не знакомы с правила этикета. Во время обеда дикие котята сидят друг у друга на головах, а едят так жадно, что пачкают и себя и всё вокруг. Рацион для хищников подбирали особенно внимательно. Молоко котята уже переросли, а мясо их неокрепший организм пока не принял. Подошёл обычный корм.

Александра Христолюбова, сотрудник межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных": "Мы используем готовый специализированный корм для котят, так как он более сбалансированный, чем дикая пища в таком раннем возрасте. В нём есть все микроэлементы".

Главная задача специалистов - сохранить в животных их дикий нрав. Поэтому, как бы не хотелось, поиграть с котятами как со своими домашними питомцами, делать это категорически запрещено.

А вот годовалая тигрица Ольга, наоборот, учится взаимодействовать с человеком. Совсем крохой её отловили в приморском посёлке, за то, что повадилась есть домашних собак. Истощённое животное откормили, но заметили, что она очень спокойно относится к человеку.

Виктор Кузьменко, председатель межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных": "Она не агрессивная. Максимум, что она делает - шипит незаметно, но не более того".

Ветеринары установили, что тигрица переболела менингитом из-за чего потеряла зрение на левый глаз. На правом обнаружили катаракту. Сейчас хищница практически ничего не видит, специалисты говорят, что у неё есть светоощущение, так как она довольно хорошо ориентируется в вольере. Но вернуться в дикую природу животное уже не сможет.

Сейчас для тигрицы ищут новый дом. Тем временем, дальневосточные лесные котята за зиму должны научиться охотиться, чтобы весной вернуться в свою естественную среду обитания.