Связистов наградили за подвиги в зоне спецоперации

Связистов "Северной" группировки, отличившихся во время выполнения поставленных задач в зоне спецоперации, отметили государственными и ведомственными наградами. Им вручили медали "За отвагу", а также "За боевые отличия и "Воинскую доблесть".

После торжественной церемонии коллектив фронтовой творческой бригады исполнил для своих товарищей любимые военные песни. Во время работы на передовой связисты обеспечивают радиообмен между нашими подразделениями. Задачи часто приходится выполнять несмотря на вражеские обстрелы, сообщает "ТВ Центр".