В Польше разгорается шпионский скандал

В Венгрии скрывается фигурант громкого политического скандала, который разгорается в Польше. В розыск объявлен Збигнев Жёбро - бывший министр юстиции и генпрокурор страны.

Накануне нижняя палата парламента проголосовала за лишение его депутатского иммунитета, а прокуратура постановила задержать. Экс-главу Минюста обвиняют в 26-ти правонарушениях, среди которых создание преступной группы и организация прослушки польских политиков. По версии следствия, Жёбро закупил на государственные деньги шпионскую программу, которую можно незаметно устанавливать на мобильные телефоны и компьютеры.

Вернуться на родину и предстать перед судом призвал подозреваемого премьер-министр Дональд Туск. Однако сам Жёбро называет дело политически мотивированным. Как один из лидеров бывшей правящей партии "Право и справедливость", он обвиняет главу правительства в гонениях на конкурентов, сообщает "ТВ Центр".