В Москве впервые вручили премию имени Евгения Тарле

В Москве впервые вручили премию имени выдающегося учёного и академика Евгения Тарле. Награду присуждают за вклад в популяризацию истории. Среди лауреатов - митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Церемония прошла в рамках расширенного заседания Научного совета Российского военно-исторического общества. На мероприятии также обсудили установку мемориальной доски, посвящённой Тарле на самом первом здании МГИМО, и переиздание полного собрания сочинений учёного.

(Владимир Мединский, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества: "Победители не только впишут себя в историю, но и получат возможность войти в продолжение собрания сочинений Тарле, которое мы сейчас впервые готовим. Полное собрание сочинений в таком тоже классическом советском стандарте, как оно выходило когда-то много десятилетий назад, но в ограниченном варианте".