Москва установила рекорд на Всероссийских олимпиадах школьников

Во Всероссийской олимпиаде школьников участвует каждый третий юный москвич. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это более 500 тысяч человек.

Постоянно растёт и количество наград сборной столицы. Так, по итогам прошлого сезона установлен рекорд – 1 863 диплома. Это на 40% больше, чем год назад.

Такого прогресса удалось достичь благодаря уникальной системе подготовки, выстроенной в Москве. Занятия проводят лучшие педагоги школ и ВУЗов. Кроме того, олимпиадники посещают лекции и семинары, встречаются с учёными и экспертами, а также разрабатывают собственные проекты.