Филиппины готовятся к приходу мощного тайфуна

На Филиппинах, жители которых ещё не пришли в себя после мощного урагана, готовятся к новому удару стихии. По данным метеорологов, на восточное побережье движется новый тайфун. Он принесёт с собой дожди и сильный ветер с порывами свыше 50 метров в секунду. Власти и местные жители готовятся к его приходу.

Продолжается ликвидация последствий предыдущего урагана. Он обрушился на острова во вторник. Проливные дожди спровоцировали масштабные наводнения. Погибли свыше двухсот человек. Разрушены почти три тысячи зданий. Есть пропавшие без вести. Стихия затронула и Вьетнам. Там её жертвами стали пять человек, сообщает "ТВ Центр".