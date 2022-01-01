Освобождено Вольчье в Днепропетровской области

В зоне спецоперации освобождён населённый пункт Волчье Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также минувшей ночью в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам был нанесён точечный удар ракетами "Кинжал" по предприятиям ВПК Украины и объектам газоэнергетического комплекса, которые обеспечивали их работу.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.