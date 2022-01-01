Россия ответила на террористические удары ВСУ по гражданским объектам

Армия России нанесла удары ракетами "Кинжал" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газоэнергетического комплекса. Это сделано в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки силы ПВО России уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.