Бизнесменов пригласили на форум "Поколение"

Свыше 700 успешных предпринимателей и управленцев собрались на молодёжном бизнес-форуме "Поколение". Он открылся сегодня на площадке Центра кино "Мосфильм".

В этом году деловая программа форума охватит четыре ключевых составляющих - стратегию, управление, лидерство и влияние. На мероприятии выступят бизнес эксперты в различных темах и прямо на сцене у них возьмут интервью.

Для участников организована зона делового общения и менторская гостиница, где можно будет обсудить актуальные темы и поделиться опытом, сообщает "ТВ Центр".