В Москве простились с Юрием Николаевым. Известный телеведущий скончался 4 ноября на 77-м году жизни после тяжёлой болезни. Проводить в последний путь народного артиста России на Троекуровское кладбище столицы пришли его родные, коллеги и благодарные зрители.

Более четырёх десятилетий Юрий Николаев был ведущим любимых телевизионных программ. По выходным миллионы зрителей с нетерпением ждали "Утреннюю почту". Не меньшей популярностью пользовались и её продолжения - "Утренняя звезда" и "Достояние республики".

На Центральном телевидении Николаев читал выпуски новостей, вёл фестивали из Юрмалы, работал ведущим передач "Голубой огонёк", "Песня года" и "Спокойной ночи, малыши!". В творческом портфолио артиста - роли в Театре имени Пушкина и более десяти работ в кино, сообщает "ТВ Центр".