Собянин назвал сроки сдачи новой эстакады на шоссе Энтузиастов

Важный проект для транспортной инфраструктуры востока Москвы. Новая эстакада на шоссе Энтузиастов готова уже на 20%. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, она разгрузит перекрёсток трассы с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом.

Сейчас идёт подготовка к монтажу пролёта строения. Всего в рамках проекта возведут более трёх с половиной километров дорог. Также сделают подземный пешеходный переход, оборудованный лифтами. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.