Максим Горький и его крамольные мысли: почему буревестник революции сбежал из советской России

7 ноября в Советском Союзе праздновали день Великой Октябрьской социалистической революции. Для некоторых этот день и поныне имеет особое, чуть ли не сакральное значение. Другие же называют революцию октябрьским переворотом и считают, что этот день сыграл роковую роль в истории нашей страны. Сегодня мы не будем вдаваться в полемику по этому поводу, а расскажем лишь об одной внешне странной и на первый взгляд малопонятной истории. А история эта о Максиме Горьком - знаменитом буревестнике революции, написавшем не менее знаменитое стихотворение-воззвание: "Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный". Буревестник революции, ждавший и готовивший её, саму революцию, по сути, не принял. О чем он сам писал в 1917-18 годах в своих статьях под названием "Несвоевременные мысли", публиковавшихся в газете "Новая жизнь". И настолько ему революция не нравилась, что в 1921 году Ленин предложил ему уехать из России. Официально - на лечение, а на деле - в силу политических разногласий.

"Великий пролетарский писатель" и "буревестник революции" - такие эпитеты сразу приходят в голову, когда речь заходит о Максиме Горьком. С конца 1930-х годов советская пропаганда работала над тем, чтобы у всех сложилось ощущение, будто Ленина и Горького связывала горячая дружба. Но если бы всё было так, отчего же Горький уехал из советской России в октябре 1921 года? Официальная версия – чтобы подлечиться. Но главная причина была в другом. И её истоки надо искать в 1917 году.

В мае начала выходить основанная Горьким газета "Новая жизнь". В ней появлялись острые статьи писателя, которые впоследствии собрали в сборник и напечатали в 1918 году под названием "Несвоевременные мысли". Этот сборник был издан всего один раз, а потом в течение 70 лет, вплоть до конца 80-х в России не печатался. Почему, становится ясно, хотя бы из статьи Горького, опубликованной накануне Октябрьской революции.

На улицу выползет неорганизованная толпа плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут "творить историю русской революции".

То есть выходило, что Горький грядущие события не поддерживал и пытался даже предостеречь от них.

Елена Чавчавадзе, публицист, автор документальных фильмов о революции: "Он хотел красивой революции, он не хотел грязи. Он хотел, может быть, даже и быть лидером этой революции впоследствии. И когда он увидел, что приходят к власти совершенно другие силы и что неизбежны кровь, грязь и жертвы - этот ужас надвигающийся - он означал крах его собственных конструкций, которые он вынашивал буквально с первой русской революции.

Когда же большевики пришли к власти, Горький вновь обрушивается с резкой критикой на их руководителей:

Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к "социальной революции" - на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

Эти мысли были не только несвоевременными для руководства большевиков и даже не неудобными, а откровенно крамольными. Однако Горького терпели, считая своим. Ленин полагал, что писатель ещё исправится, надо с ним лишь поработать: встречался с Горьким, пытался что-то пояснять. Это был пряник. Кнутом была лёгкая критика: его упрекали, в том, что он продался крупному капиталу, потому что на издание своей газеты взял деньги у директора Сибирского банка. Но Горький продолжал выступать с несвоевременными мыслями:

Конечно, мы совершаем опыт социальной революции - занятие, весьма утешающее маньяков этой прекрасной идеи и очень полезное для жуликов. Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг: "Грабь награбленное!".

Елена Чавчавадзе, публицист, автор документальных фильмов о революции: "Он издевается над этим лозунгом "Грабь награбленное. Экспроприация экспроприаторов", когда Стучку - большевистского юриста раздела на улице матросня или кто-то, прикрывавшийся бушлатами и перевязанными пулемётными лентами, когда его раздели и сняли шубу, то Горький язвительно сказал: "Вот вам и экспроприация экспроприатора", То есть, понимаете, он всё время оппонировал Ленину".

Подобные статьи, да ещё за авторством буревестника революции сильно портили образ новой власти. В июне 1918 года "Новую жизнь" прикрыли. Но Горький по-прежнему не унимался. В начале 1919 года он хотел помешать казни заключённых в Петропавловскую крепость четырех великих князей Романовых, когда Петроградская ЧК решила расстрелять их в ответ на то, что в Берлине казнили Розу Люксембург и Карла Либкнехта.

Ярослав Леонтьев, профессор, доктор исторических наук: "Горький знал, что готовится этот расстрел и помчался в Москву к Ленину уговаривать это не делать, что естественно - какая взаимосвязь между Розой Люксембург и великим князем Николаем Михайловичем, казалось бы? И Ленин вроде бы пошёл на уступку, решил дать наказ петроградским товарищам этого не делать. Обрадованный Горький помчался на ночной поезд, чтобы выехать в Северную столицу и вдруг на вокзале покупает газету и читает там, что Романовы расстреляны. И в жуткий он впал в транс, просто не помнил себя, как он потом добрался до Питера и это долгое состояние так его не оставляло".

Ещё одним таким ударом для писателя мог стать расстрел в августе 1921 года поэта Николая Гумилёва, за которого Горький тоже пытался заступиться, но безуспешно. Может быть тогда у Горького даже проскользнула мысль, что и с ним может произойти что-то скверное.

Елена Чавчавадзе, публицист, автор документальных фильмов о революции: "Говорить о том, что он был противником революции, нельзя. Он её, скажем так, готовил. Он её пропагандировал как мог, он на неё собирал деньги и вдруг она просто пошла не по его сценарию".

Вскоре после этого Ленин написал ему письмо, предлагая отправиться лечиться за границу. Ходит даже легенда, будто Ленин в разговоре с Горьким сказал: "Уезжайте, а не то мы вас вышлем". Но одно дело высылать буржуазную интеллигенцию, представителей чуждых классов, а тут - главный пролетарский писатель, буревестник, практически символ революции. Горький должен был уехать добровольно и под благовидным предлогом, каким и стало лечение от кровохарканья. Москва согласилась оплачивать его пребывание за границей. И Горький уехал.

Ярослав Леонтьев, профессор, доктор исторических наук: "Горький понимал, что, несмотря на его заступничество, ему не удаётся ничего сделать. Вот как с историей с Романовыми, как с историей в истории с Гумилёвым. Да и главное, он не может даже об этом публично сказать и написать. А всё-таки за границей, по крайней мере, он хотя бы мог это сделать".

Он так и делал. Весной 1922 года опубликовал в немецкой прессе открытое письмо против суда над эсерами, которым угрожали смертные приговоры. Это письмо перепечатала и эмигрантская пресса, но в этих кругах Горький всё равно был чужим. В Италии он обосновался с апреля 1924 года. На его содержание и его окружение советское правительство тратило тысячу долларов в месяц, которые передавались через торгпредство.

В первый раз он вернулся на Родину только в 1928 году по личному приглашению Сталина. В Москве в честь 60-летия писателя устроили пышный приём. Ему показывали достижения советской власти, зазывали остаться, буквально носили на руках. Но Горький колебался и несколько лет жил на две страны. В 1931 году ему предоставили роскошный особняк Рябушинского на Малой Никитской. Его именем назвали одну из центральных улиц Москвы, а Нижний Новгород ещё при его жизни стал Горьким.

Таких почестей и благ Горький за границей получить не мог. Но он мог получить Нобелевскую премию по литературе. Его выдвигали на неё пять раз. Казалось, что вот-вот и он станет обладателем заветной премии. К тому же в начале 30-х годов стали распространяться слухи, что Нобелевский комитет обязательно её даст кому-то из русских писателей-эмигрантов.

У Горького, однако, эмиграция была какая-то половинчатая. Да и Советский Союз он не критиковал, а напротив писал о том, что там осуществляется великое дело. Так что кандидатура Горького Нобелевский комитет не устраивала. В итоге лауреатом премии по литературе за 1933 год стал не он, а Иван Бунин.

После этого ничего уже не держало Горького за границей, а на родине ждали слава, почёт, звание главного пролетарского писателя и, как выяснилось, золотая клетка: особняк в центре Москвы, дачи в Крыму и в Горках, в которых он и провёл следующие три года до самой смерти. За границу Сталин его больше не выпустил.