Днём 8 ноября над российскими регионами сбито 26 беспилотников

В течение дня над Россией сбили 26 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать акваторию Чёрного моря, Крым, Башкирию, Московский регион, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Новгородскую, Белгородскую, Вологодскую и Брянскую области, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью над территорией России сбито 79 украинских беспилотников. Атаке подверглись десять регионов.

В Саратовской области после атаки БПЛА есть повреждения в жилом секторе, пострадали мирные жители. Ночью вводились временные ограничения в аэропортах Ульяновска, Калуги, Уфы, Пензы и Саратова.