Учёные предупредили о мощных магнитных бурях на Земле

На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом в своём Telegram-канале сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты говорят, что в последние дни наблюдаются сильные бури. Последний раз такие возмущения регистрировались в первых числах октября.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.