Мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

МВД России предупредило о новой схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты. Обман происходит так: пенсионеру с плохой кредитной историей звонит аферист и предлагает оформить виртуальную кредитную карту с большим лимитом.

Гражданину для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию. В итоге преступники получают личные данные пенсионера и используют их для хищения денег с карт и счетов.

В связи с этим в МВД посоветовали не верить в обещания одобрить кредит или кредитную карту, а также не переводить денег неизвестным и не оставлять свои данные в Сети.