Наталья Сергунина: В "Зарядье" пройдёт Открытая неделя науки стран БРИКС+

С 10 по 15 ноября в парке "Зарядье" пройдёт Открытая неделя науки стран БРИКС+. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, запланировано почти четыре десятка мероприятий.

Гостей ждут лекции учёных из разных стран мира, кинопоказы и мастер-классы. Лекции будут посвящены возможностям искусственного интеллекта, инновационным решениям в сельском хозяйстве и работе ускорителей частиц.

На мастер-классах можно будет научиться разделять лазерный луч с помощью дифракционной решётки. А в кинозале покажут картины о достижениях науки.