Российские войска перекрыли последние пути отхода ВСУ из Красноармейска. Теперь все дороги к населённому пункту находятся под огневым контролем авиации и артиллерии. Отражены пятнадцать попыток противника прорвать блокаду окружённых частей. Восточнее - активные боевые действия идут за Димитров. Наши подразделения штурмуют городские кварталы.

Точные удары с воздуха российские войска наносят по позициям боевиков в Запорожской области. Мощными высокоточными ударами сорвана ротация противника под Красноармейском. Там для ВСУ сейчас самая тяжёлая ситуация. Новую линию обороны боевики пытаются воздвигнуть в районе Гришино, но безуспешно. Прикрытие с воздуха обеспечивает наша авиация. На боевой вылет отправляется ночной охотник Ми-28НМ.

Завершено оснащение артиллерийской бригады группировки "Запад" современными роботизированными комплексами. Они могут доставлять боеприпасы, медикаменты и даже эвакуировать раненных.

С городским собратом общего разве что гусеницы – для лучшей проходимости. Однако, главное – защищённый канал связи, чтобы в любую минуту прийти на помощь нашим солдатам.