Умер народный артист РФ Владимир Симонов

Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова, народный артист РФ Владимир Симонов скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.

Актер был лауреатом целого ряда театральных премий, в том числе премии "Чайка", Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова, премии "Хрустальная Турандот".

Владимир Симонов сыграл более 150 ролей в кино и сериалах. Он известен по съемкам в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таёжный роман", "Московские окна", "Дети Арбата", "Одна любовь на миллион" и др.