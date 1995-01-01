Шесть человек погибли в результате ДТП в Новосибирской области

По предварительным данным, в ночь на 9 ноября водитель легкового автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу на трассе Р-255 "Сибирь" и столкнулся с фурой в Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В результате ДТП скончались шесть человек, включая троих детей. Самый младший ребенок родился в 2025 году.

"В результате ДТП скончались водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина 1995 года рождения, и пассажиры: мужчина 1989 года рождения, женщина 1990 года рождения и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017, 2025 годов рождения", — говорится в сообщении.

Водитель "Вольво" в результате ДТП не пострадал, уточнили в МВД.

На месте работает экипаж Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.