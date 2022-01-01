НАТО не начнет Третью мировую войну ради Украины, заявил Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс не будет провоцировать начало Третьей мировой войны из-за Украины, газете The Sunday Times 8 ноября. Столтенберг объяснил это тем, что НАТО не станет отправлять своих военных на Украину, но продолжит отправлять вооружение.

Экс-генсек альянса добавил, что в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой об установлении бесполетной зоны над его страной. Столтенберг принял решение отказать ему в просьбе.

"Если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией", — объяснил Столтенберг свой отказ.

Он подчеркнул, что НАТО продолжает помогать Украине, чтобы "они могли сражаться", но при этом альянс не желает напрямую втягиваться в военный конфликт с Россией.