Уникальная выставка Николая Рериха открылась в Приморье

Все грани самобытного таланта самого таинственного из русских живописцев - Николая Рериха - впервые представлены на масштабной выставке во Владивостоке. В экспозиции - сочинения, письма и личные вещи художника, мыслителя и путешественника, а также более 120-ти полотен из девяти музеев страны.

Впервые Николай Рерих представлен жителям и гостям Владивостока не только великим художником, но и писателем, философом, и невероятно многогранным мастером. Это уникальная выставка Приморской государственной картинной галереи. Известные полотна великого художника и те, которые широкая публика видит не часто, привезли во Владивосток сразу из девяти музеев страны.

Сохранить, а тем более перевезти, работы Рериха для специалистов -непростая задача. Мастер любил писать свои картины в технике темпера. Такие краски дают возможность делать длинные и тонкие линии. Из-за чего произведение получается довольно хрупким. Каждая работа преодолела тысячи километров в специальных индивидуальных ящиках. Они выполнены таким образом, чтобы картины перенесли даже самую сложную транспортировку.

После длительного путешествия реставраторы с помощью увеличительного стекла тщательно осмотрели каждый сантиметр холста. Внимание даже к самой незначительной детали.

Интересы Николая Рериха безграничны - археолог, театральный декоратор, общественный деятель, путешественник, поэт, автор более 30 томов о философии, культуре, искусстве. Именно он создал первый в истории международный договор о защите культурного наследия - пакт Рериха.

Мастер ни на минуту не переставал воплощать свои мысли, знания и эмоции в картинах, эскизах и зарисовках. Каждый зал как определенный этап жизни: Гималаи, Тибет, язычество, Древняя Русь, и целая экспозиция, посвящённая эпосу, былинам и сказаниям. При правильном освещении картины Рериха становятся по-настоящему волшебными. Блестят, и, кажется, светятся изнутри. Все благодаря специальным краскам, которые художник изготавливал сам.

Александра Визиряка, научный сотрудник научного отдела Приморской государственной картинной галереи: "Это действительно были волшебные краски. Чаще использовался растёртый порошок из драгоценных камней, в том числе и самоцветы, которые художник собирал в Гималаях".

Этот уникальный всероссийский проект будет работать во Владивостоке до 5 апреля 2026 года.