Направляющийся к Земле загадочный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал. Его зафиксировали 24 октября в Южной Африке с помощью радиотелескопа MeerKAT, сообщает портал The Astronomer"s Telegram.

Сигнал передавался на частотах 1 665 МГц и 1 667 МГц. Расшифровать его пока не удалось.

Впервые космический объект 3I/ATLAS астрономы заметили 1 июля. Мнения учёных и наблюдателей разделились. Часть астрономов полагает, что это комета из другой звёздной системы. Другие уверены в том, что 3I/ATLAS – искусственный объект.

С момента обнаружения объект менял цвет, направление движения и яркость.