Аварии и заносы на дорогах: Сибирь засыпало снегом

Сугробы, гололёд и заторы на дорогах: Сибирь во власти мощного циклона. Иркутск засыпало за несколько часов. А потепление только добавило неприятностей, под снегом - ледяной накат.

В Тулунском районе на трассе "Вилюй" столкнулись два автомобиля, один из них выбросило на встречную полосу под грузовик. Водитель погиб, пассажир в больнице. В Новосибирске коммунальщики не успевают расчищать дороги, сообщает "ТВ Центр".

Синоптики прогнозируют скорый приход зимы и в Москву. На следующей неделе ожидаются переход температуры в сторону минусовых значений и мокрый снег.