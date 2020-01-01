Умер народный артист России Владимир Симонов

В Москве на 69-м году жизни после тяжёлой болезни скончался Владимир Симонов. Печальную новость сообщили в Театре Вахтангова, на сцену которого народный артист России выходил с 1980 года.

Симонов поступил в труппу сразу после окончания Щукинского училища и со временем стал одним из самых ярких представителей вахтанговской школы. Актёр хорошо знаком зрителям и по работе во МХАТе, театре "Et cetera", театре Наций и в антрепризных спектаклях, сообщает "ТВ Центр".

Большой мастер психологического образа Симонов был всегда востребован и в кино. В его фильмографии более 150-ти ролей. Зрителям он знаком по фильмам и сериалам "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таёжный роман", "Московские окна", "Дети Арбата", "Одна любовь на миллион", "Перевал Дятлова", "Псих", "Клиника счастья", "Пальма".

В 2020 году Владимир Симонов был гостем Татьяны Устиновой в ток-шоу "Мой герой".