Диалог России и США по двусторонним вопросам и урегулированию на Украине идёт не так быстро, как ожидалось. Об этом сообщил Сергей Лавров. Глава российского МИДа выразил уверенность: европейская партия войны пытается склонить Вашингтон к открытому противостоянию с Москвой. А киевский режим позволяет себе не слушаться американских покровителей. Впрочем, шанс на мирное решение ещё есть. Тем более, что дела на линии фронта у ВСУ обстоят всё хуже.

День десантно-штурмовых войск - очередной праздник, который киевский режим отнял у украинцев. При Порошенко вместо 2 августа приказали отмечать 21 ноября. Чтоб не как в России. А голубые береты заменили на натовские бордовые. При Зеленском решили, что не положено крылатой пехоте жить по православному календарю. 21 ноября - день покровителя десантников Архангела Михаила. В пику канонической церкви украинские раскольники перенесли праздник вместе с днём ВДВ на 8 ноября. С чем Зеленский и поздравил тех, кто еще не разбежался из нестройных рядов украинской армии.

На телевидении стран НАТО, благодаря которым Украина пока ещё держится на плаву, совсем не такая радужная картинка. Оценки боеспособности ВСУ далеки от того, что транслирует Киев. Только в октябре - почти 22 тысячи дезертиров из рядов ВСУ, а с начала года - около 180 тысяч. В киевском областном военкомате признали: мобилизуют даже бомжей. В отличие от так называемой элиты им укрыться от людоловов негде.

Экс-генсек НАТО Столтенберг - теперь министр финансов своей родной Норвегии. Видимо, с его легкой руки Осло готов рискнуть средствами суверенного фонда благосостояния. И использовать деньги из этого источника в качестве залога для выдачи Киеву заведомо невозвратного военного кредита на 100 миллиардов евро. Франция пока расщедрилась на две партии старых рыболовных сетей. ВСУ используют списанные снасти для защиты от дронов.