Собянин: Новые "Иволги" выходят на Ярославское направление

В Москве на Ярославском направлении железной дороги до конца года расширят парк современных поездов "Иволга 4.0". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, будет курсировать 15 таких составов.

При этом особое внимание уделяют подготовке машинистов. Они проходят дополнительное обучение и практику. А для контроля за техническим состоянием поездов в Пушкине открыли новое подразделение Тверского вагоностроительного завода. Там проводят диагностику и регламентные работы.

Всего до 2030 года в планах закупить более 90 новых составов. Это позволит улучшить интенсивность движения на Ярославском направлении.