Новая афера: москвичек атакуют альфонсы-криптоинвесторы

Обещали вечную любовь, а обобрали до нитки. Москвичек всё чаще атакуют альфонсы-криптоинвесторы. На сайтах знакомств одиноким особам пишут харизматичные красавцы, живущие где-нибудь в Эмиратах. Втираются в доверие, а потом предлагают инвестировать в якобы высокодоходные криптовалютные инструменты. Поначалу всё складывается хорошо, но, когда в дело идут серьёзные суммы, карета Золушек превращается в тыкву.

На первый взгляд — красивая история о знакомстве в сети, которая могла бы закончиться красивой свадьбой. Но вместо сказки – разбитые мечты, потеря всех сбережений и долги. А всё началось с пары приятных сообщений на сайте знакомств.

"Ты как будто случайно зашла в мою жизнь, но, кажется, навсегда". Или вот ещё: "Мне с тобой так приятно и легко". Это одни из тех фраз, после которых предложение: "Я успешный инвестор, работаю с криптовалютой. Хочешь, покажу, как заработать на мечту?" — для многих посетительниц сайтов знакомств уже не кажется подозрительным. Только чаще всего потом люди теряют не только мечту, но и последние сбережения.

Такое знакомство закончилось проблемами для Альфии Хайрулиной. Девушка познакомилась в Сети с импозантным мужчиной, которой представился инвестором из Европы. Несколько месяцев он влюблял в себя, осыпал комплиментами. Пара часто созванивалась. А в октябре ухажёр предложил вложиться в его инвестиционный проект по криптовалюте.

Мошенник уверял - заработать можно буквально за пару недель. Несколько раз даже возвращал девушке вложенные ею деньги, причём с процентами, намекая, что маховик заработка уже раскрутился. Альфия поверила, оформила аккаунт на его сайте и внесла туда почти всё что имела — 700 тысяч рублей. Даже детские пособия ушли в виртуальное инвестирование. Когда средств не хватило, она заняла у подруг. Но в какой-то момент поняла, что сказке пришёл конец.

Яна Плотникова попалась точно на такую же удочку. Её подкупила не только аватарка харизматичного мужчины и его рассказы о состоятельной беззаботной жизни, но и приглашение проводить с ним зимы в тёплом Дубае. Растаявшая от таких перспектив девушка была согласна идти с ним рука об руку по пути инвестиций на криптобирже. Пусть даже в кредит. Всё снова началось с небольших сумм с возвратом и процентами. А потом игра пошла по-крупному.

Пострадавшие от рук мошенников-альфонсов объединились в одну группу в социальной сети. Их там уже больше 70 человек. У всех истории как под копирку. Мошенники используют классическую схему обольщения, говорят психологи. Усыпляют бдительность девушек, жаждущих большой и чистой любви, романтическими рассказами, часто созваниваются, присылают милые голосовые сообщения.

Оказавшись на таком эмоциональном крючке слезть с него девушкам уже крайне сложно. Но если маски с мошенников уже сорваны, пострадавшим важно не откладывать обращение в правоохранительные органы. И подкреплять заявление максимальным количеством доказательств: текстовые и голосовые сообщения - помочь может всё. Это ключ к успешному расследованию и возможному возвращению денег.