Популярный кинорайон Москвы: чем живёт Лосиноостровский

Местную железнодорожную станцию любят кинорежиссёры. Она снималась во множестве фильмов, среди которых "Вокзал для двоих", "Служебный роман" и "Место встречи изменить нельзя". Здешний пруд - один из самых глубоких в Москве. Есть легенда, что во время войны в него угодила мощная немецкая бомба. Из-за образовавшейся воронки восточная оконечность пруда имеет округлую форму.

Всё это - о районе Лосиноостровский. Он один из самых зелёных и экологичных в столице. Так с гордостью о своём районе говорят его жители. И действительно - на территории много парков и прогулочных зон. Есть и своеобразная природная достопримечательность - Джамгаровские пруды. Историческое место. Здесь еще в позапрошлом веке банкиры братья Джамгаровы построили плотину и организовали дачное поселение. В искусственном водоёме жители ловили рыбу и купались. Со временем пруды не утратили былую популярность. Только теперь это место стало ещё уютнее, совсем недавно здесь провели благоустройство.

Местные жители отметили улучшения. Говорят, что Джамгаровские пруды изменились до неузнаваемости. Власти позаботились не только о комфорте людей, но и домашних животных: тут построены новые две площадки для собак, на которых можно дрессировать своих питомцев.

В районе не только благоустраивают территории, но и строят новое жильё по программе реновации. Сотни людей уже получили ключи от квартир. Рядом с новыми домами есть вся необходимая социальная инфраструктура для взрослых и детей. Совсем недавно после реконструкции открылся районный центр "Орион". Раньше на его месте был одноимённый концертный зал и кинотеатр. Теперь здесь библиотека, десятки секций и кружков на любой вкус, а ещё торговые площади.

Много пространства для всех дисциплин от народных танцев и хорового пения до спортивной гимнастики и большого тенниса .А в школе искусств "Аллегро" дети изучают основы театрального искусства, играют на различных музыкальных инструментах. Школа работает уже больше десяти лет. За это время сформировался профессиональный коллектив педагогов. Многих ребят подготовили к поступлению в лучшие творческие вузы страны.