Нанесён удар по энергетическим объектам противника

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по энергетическим объектам на Украине, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Об этом сообщает Минобороны.

Ещё за последние 24 часа силы ПВО России сбили ракету "Нептун", семь реактивных снарядов HIMARS и 247 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.