Солнце не успокаивается: астрономы зафиксировали сверхмощную вспышку

На Солнце начался период повышенной активности. На Земле ещё не прекратилась сильная магнитная буря, начавшаяся из-за вспышек, произошедших на этой неделе. Светило, между тем, выбросило новые партии плазмы.

Мощная вспышка произошла утром 9 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля", - говорится в сообщении.

Согласно представленному на сайте лаборатории графику, балл вспышки уже превысил Х (очень сильная) и продолжает расти. Последний раз такие возмущения регистрировались в первых числах октября.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.