В Москве пенсионерка отдала мошенникам килограмм золота и 19 миллионов рублей

Пенсионерка в Москве отдала мошенникам килограмм золота и деньги, общая сумма её потерь составила 27,8 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Женщине позвонил лжесотрудник компании телефонной связи и пообещал скидку в 100% на полгода, если она продиктует ему паспортные данные для уточнения. После этого в дело вступил второй аферист, который представился сотрудником полиции и, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедил пострадавшую передать более 600 тысяч рублей курьеру.

На этом история не закончилась. По указанию преступников женщина купила за девять миллионов рублей золотой слиток и передала его курьеру. Далее москвичку убедили принять участие в спецоперации по поимке чёрных риелторов. Она продала свою квартиру, а деньги за эту операцию присвоили мошенники.