В Кремле обозначили позицию России по ядерным испытаниям

Россия не намерена нарушать запрет на ядерные испытания, но ответит США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Спикер Кремля ещё раз подтвердил позицию государства, озвученную на этой неделе президентом: у России нет планов проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны другого государства Москва сохранит паритет.

"Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать", - заявил Песков.

В октябре президент США Дональд Трамп поручил военным начать испытания ядерного оружия, как он выразился, на равной основе, с другими странами. Не исключено, что глава Белого дома имел в ввиду испытания Россией ракетных систем "Посейдон" и "Буревестник" с ядерными установками.

Между тем, и Дмитрий Песков, и военные эксперты говорят, что эти системы не подпадают под испытания ядерного оружия. Россия не проводила их с 1990 года, об этом ещё раз заявил пресс-секретарь президента.