На Камчатке спасли геолога, пролежавшего сутки под снегом

"ТВ Центр" публикует кадры спасательной операции на Камчатке, в ходе которой из-под под лавины достали геолога. Мужчина провёл сутки под снежными завалами.

Пострадавший эвакуирован в больницу Петропавловска-Камчатского в состоянии средней тяжести, медики сообщают о сильном переохлаждении. Лавина сошла на территории Агинского рудника, в момент ЧП унесло буровую установку, в которой находились двое мужчин.

Машинист погиб, а его напарник оказался в воздушном кармане под снегом, рассказали спасатели. Это дало возможность дышать и продержаться до подхода помощи.